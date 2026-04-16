Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

Godts is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Ajax en kon de vorige interlandperiode rekenen op zijn eerste oproep voor de nationale ploeg. "Het was heel mooi om mee te maken. Voor het eerst bij de groep en ik heb mijn debuut mogen maken. Op dat niveau gaat het allemaal een tikkeltje sneller", vertelt hij aan Voetbal International.

De jonge aanvaller stond ineens op het veld met sterren als Kevin De Bruyne. "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse. Klasse die je niet vaak ziet", prijst Godts. "Er zijn veel spelers waarvan ik veel kan leren. Richting het WK heb ik gehoord wie mijn concurrenten zijn en wat ik de komende weken moet laten zien. De besten van het land spelen daar, maar goed, ik ben voetballer geworden om met hen te concurreren."