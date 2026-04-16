Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

Mika Godts met de bal Foto: © BSR Agency

Mika Godts mag zichzelf sinds vorige interlandperiode officieel international van de Rode Duivels noemen. De aanvaller van Ajax maakte tegen de Verenigde Staten (2-5 zege) en Mexico (1-1) zijn eerste minuten voor de nationale ploeg. 

Godts is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Ajax en kon de vorige interlandperiode rekenen op zijn eerste oproep voor de nationale ploeg. "Het was heel mooi om mee te maken. Voor het eerst bij de groep en ik heb mijn debuut mogen maken. Op dat niveau gaat het allemaal een tikkeltje sneller", vertelt hij aan Voetbal International

De jonge aanvaller stond ineens op het veld met sterren als Kevin De Bruyne. "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse. Klasse die je niet vaak ziet", prijst Godts. "Er zijn veel spelers waarvan ik veel kan leren. Richting het WK heb ik gehoord wie mijn concurrenten zijn en wat ik de komende weken moet laten zien. De besten van het land spelen daar, maar goed, ik ben voetballer geworden om met hen te concurreren." 

Godts is duidelijk: hij wil zich komende zomer laten zien in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Een WK is altijd een doel geweest. Ik wil de komende vier wedstrijden nog veel laten zien en de stijgende lijn doorzetten. Dan heeft de bondscoach een moeilijke keuze om te maken", besluit hij. 

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Jordi Cruijff

Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"

Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"

"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"

'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"

Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld

Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
