2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Mika Godts met de bal
Mika Godts met de bal Foto: © BSR Agency

Mika Godts vindt het ongelooflijk dat Ajax vijfde staat. Godts verloor met zijn team op zaterdagavond met 1-2 van FC Twente. 

"Het is heel frustrerend. We waren gewoon niet goed genoeg vandaag", zegt Godts bij ESPN, die zelf een assist gaf. "Die goal speelden we goed uit, dat was een heel snelle en mooie aanval en werd goed afgemaakt door Wout Weghorst. Ik vraag me ook af waarom we dat niet tien keer per wedstrijd doen. Maar ja".

"FC Twente speelde een goede wedstrijd en bewoog goed. Ze hebben een goed team, maar dit duel moet je nooit verliezen als je ziet hoe ze die twee goals maken", zegt hij. Credits naar hen, maar dat mag nooit gebeuren. We hebben veel te weinig gedaan om daar een antwoord op te vinden", aldus Godts.

De linksbuiten vindt het bizar dat Ajax vijfde staat. "Het is eigenlijk ongelooflijk waar we staan. Wedstrijden die we minimaal gelijk moeten spelen, verliezen we. We zijn gewoon niet goed genoeg en daarom staan we waar we staan. We moeten de vijf laatste wedstrijden stabiel zien te worden en gaan voetballen. Niet twintig minuten of een helft, maar gewoon negentig minuten lang."    

