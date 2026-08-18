Godts was dicht bij andere toptransfer: "Kozen voor ander type"
Mika Godts stond deze zomer op het punt om Ajax te verruilen voor Bayern München. Dat onthult zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck tegenover Sporza. De Duitse topclub was serieus geïnteresseerd in de aanvaller, maar besloot uiteindelijk voor een ander profiel te gaan. Die keuze viel op PSV-speler Ismael Saibari.
PSG had daarentegen snel duidelijkheid over Godts. Volgens De Jonck was de Franse club al langer bekend met de kwaliteiten van de Belg. "De club had nog rapporten van Mika liggen uit de jeugd." PSG verloor Godts na zijn vertrek bij Ajax' jeugdopleiding niet uit het oog. "Van toen kennen ze hem al."
De Jonck vervolgt: "Na de overstap naar Ajax zijn ze Mika dan ook nadrukkelijk in de gaten blijven houden. Vorig jaar waren er de eerste concrete contacten. PSG liet weten benieuwd te zijn wat Mika kon in een dragende rol in de Champions League. Naarmate het seizoen vorderde vonden er een paar gesprekken plaats."
Toch was het lange tijd allerminst zeker dat Godts naar Parijs zou vertrekken. Bayern München was namelijk eveneens concreet voor de aanvaller. "Het heeft een haartje gescheeld of Mika zat bij Bayern. Voor de concrete onderhandelingen met PSG pushten ze om Mika binnen te halen, alleen kozen ze opeens voor een ander type speler."
Voor Godts zelf was de keuze voor PSG snel gemaakt. "Er is gesproken over het sportieve plan en uiteraard de financiële kant, maar na amper een uurtje tijd waren we er eigenlijk uit", vervolgt De Jonck. Volgens de zaakwaarnemer kwam daarmee alles samen wat de speler zocht. "Mooi meegenomen is dat Parijs op amper drieënhalf uur rijden van huis is én dat Mika de taal spreekt. Het perfecte plaatje, dus. Als alles klopt, moet je durven te springen. Zeker omdat Mika wel van een uitdaging houdt."
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Godts was dicht bij andere toptransfer: "Kozen voor ander type"
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