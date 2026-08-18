Godts was dicht bij andere toptransfer: "Kozen voor ander type"

Mika Godts stond deze zomer op het punt om Ajax te verruilen voor Bayern München. Dat onthult zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck tegenover Sporza . De Duitse topclub was serieus geïnteresseerd in de aanvaller, maar besloot uiteindelijk voor een ander profiel te gaan. Die keuze viel op PSV-speler Ismael Saibari.

PSG had daarentegen snel duidelijkheid over Godts. Volgens De Jonck was de Franse club al langer bekend met de kwaliteiten van de Belg. "De club had nog rapporten van Mika liggen uit de jeugd." PSG verloor Godts na zijn vertrek bij Ajax' jeugdopleiding niet uit het oog. "Van toen kennen ze hem al."

De Jonck vervolgt: "Na de overstap naar Ajax zijn ze Mika dan ook nadrukkelijk in de gaten blijven houden. Vorig jaar waren er de eerste concrete contacten. PSG liet weten benieuwd te zijn wat Mika kon in een dragende rol in de Champions League. Naarmate het seizoen vorderde vonden er een paar gesprekken plaats."