Godts wees Jong België af: "Mensen weten niet wat er speelt"

2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Mika Godts hoopt in de komende interlandperiode zijn kans te krijgen bij een Belgische nationale ploeg. De buitenspeler van Ajax maakt al geruime tijd indruk in Amsterdam, maar een officiële oproep voor België bleef tot dusver uit. Hoewel hij eerder wel meerdere keren werd geselecteerd voor Jong België, besloot Godts onlangs nog een uitnodiging voor de beloften af te slaan.

De twintigjarige aanvaller benadrukt dat hij een nieuwe oproep met open armen zou ontvangen. "Ik zou blij zijn. Ook als het voor Jong België is", zegt Godts in gesprek met HUMO.

De Ajacied kreeg de afgelopen tijd regelmatig vragen over zijn afzeggingen voor de Belgische beloften. Sommige mensen suggereerden zelfs dat hij zich te goed zou voelen voor Jong België, maar volgens Godts is daar niets van waar. "Dat zou getuigen van een arrogantie die ik nooit heb gehad. Mensen weten vaak niet wat er achter de schermen speelt. De keren dat ik heb afgezegd, heb ik voorrang gegeven aan mijn lichaam. Dat heeft zich moeten aanpassen aan volwassen voetbal en dat vereist soms keuzes."

Volgens de buitenspeler was het geen makkelijke beslissing, maar wel een bewuste. "Ik zie het als een kracht dat ik die heb durven te maken", legt Godts uit. "Ik ben daar altijd transparant over geweest. Gill Swerts is daar uiterst respectvol mee omgegaan, en daar ben ik hem dankbaar voor. Niet alle coaches uit het verleden zijn zo geweest."

