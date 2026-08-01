Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"

Mika Godts leek onder trainer Míchel een belangrijke rol te gaan spelen bij Ajax, maar een vertrek naar Paris Saint-Germain behoort inmiddels tot de mogelijkheden. In #DoneDeal werd gesproken over de ontwikkeling van de Belgische aanvaller en een mogelijke opvolger in Amsterdam.

Volgens VoetbalPrimeur-hoofdredacteur Dennie van Laar past Godts uitstekend in de speelstijl van Míchel. De sterke start van de buitenspeler zorgde er volgens hem voor dat interesse van topclubs niet kon uitblijven.

"Er gaan clubs wakker worden", stelt Van Laar terugblikkend op het duel met Vojvodina. Mocht Godts daadwerkelijk vertrekken, dan ziet hij Noa Lang als een geschikte versterking voor Ajax.