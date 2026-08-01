Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"
Mika Godts leek onder trainer Míchel een belangrijke rol te gaan spelen bij Ajax, maar een vertrek naar Paris Saint-Germain behoort inmiddels tot de mogelijkheden. In #DoneDeal werd gesproken over de ontwikkeling van de Belgische aanvaller en een mogelijke opvolger in Amsterdam.
Volgens VoetbalPrimeur-hoofdredacteur Dennie van Laar past Godts uitstekend in de speelstijl van Míchel. De sterke start van de buitenspeler zorgde er volgens hem voor dat interesse van topclubs niet kon uitblijven.
"Er gaan clubs wakker worden", stelt Van Laar terugblikkend op het duel met Vojvodina. Mocht Godts daadwerkelijk vertrekken, dan ziet hij Noa Lang als een geschikte versterking voor Ajax.
"Mika Godts is niet op te volgen, want hij is buitencategorie. Maar Noa Lang zou ook een kwaliteitsinjectie zijn. Je hebt wel een kanon nodig als Godts vertrekt, dan is Lang perfect", aldus Van Laar.
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"
Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"
Zaakwaarnemer Godts bevestigt akkoord: "Mika wil naar Parijs"
'Ajax, PSV en drie andere clubs tonen interesse in AZ-goalgetter'
Peter Bosz sneert naar Ajax: "Dat mogen we onszelf kwalijk nemen"
Cryptische Instagram-update van Rayane Bounida trekt aandacht
Brandt geeft eerste interview als Ajacied: "Vanaf mei contact gehad"
Míchel vergeleken met Francesco Farioli: "Dat komt wel overeen"
'Napoli biedt Noa Lang aan; mogelijke opvolger van Mika Godts?'
'Mika Godts moet Ajax veel meer opleveren dan transfersom Saibari'
'Godts geeft groen licht voor transfer; Ajax vraagt dit bedrag'
Cruijff spreekt duidelijke taal over Godts: "We willen hem houden"
Ajax krijgt advies over opvolger Godts: "Haal Noa Lang of Kluivert"
Veltman gaat in op zijn toekomst: "Er is niks besproken met Ajax"
'Ajax verkoopt Mika Godts alleen voor absolute hoofdprijs aan PSG'
ESPN duidelijk over Godts-transfer: "Transfersom valt lager uit"
'Godts in gesprek met Paris Saint-Germain; Ajax vraagt megasom'
Daley Blind maakt direct indruk bij Ajax: "Dat is zijn kwaliteit"
Ouazane vertrekt bij Ajax: "Dat zal ik voor altijd koesteren"
Kian Fitz-Jim neemt afscheid van Ajax: "Voor altijd Ajacied"
'Slot haakt af voor bondscoachschap, oud-Ajacied ook op lijst'
'Godts gespot op bekend vliegveld; transfergeruchten nemen toe'
Julian Brandt naar Ajax: "Hij kon ook bij andere clubs tekenen"
BREAKING | Megastunt Ajax: Julian Brandt tekent in Amsterdam
Anass Salah-Eddine twijfelt: deur naar Eredivisie-club weer open?
'Eredivisie-club doet nog één ultieme poging voor oud-Ajax-keeper'
Video: Ter Stegen gespot op vliegveld, doelman onderweg naar Ajax
Maduro: "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen"
Gunstige loting voor Ajax? Dit zijn de mogelijke tegenstanders
'Rulli onderweg naar Engeland; FC Twente-transfer bemoeilijkt'