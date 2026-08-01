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Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"

Joram
Noa Lang op de training van Oranje
Noa Lang op de training van Oranje Foto: © MTB-Photo

Mika Godts leek onder trainer Míchel een belangrijke rol te gaan spelen bij Ajax, maar een vertrek naar Paris Saint-Germain behoort inmiddels tot de mogelijkheden. In #DoneDeal werd gesproken over de ontwikkeling van de Belgische aanvaller en een mogelijke opvolger in Amsterdam.

Volgens VoetbalPrimeur-hoofdredacteur Dennie van Laar past Godts uitstekend in de speelstijl van Míchel. De sterke start van de buitenspeler zorgde er volgens hem voor dat interesse van topclubs niet kon uitblijven.

"Er gaan clubs wakker worden", stelt Van Laar terugblikkend op het duel met Vojvodina. Mocht Godts daadwerkelijk vertrekken, dan ziet hij Noa Lang als een geschikte versterking voor Ajax.

"Mika Godts is niet op te volgen, want hij is buitencategorie. Maar Noa Lang zou ook een kwaliteitsinjectie zijn. Je hebt wel een kanon nodig als Godts vertrekt, dan is Lang perfect", aldus Van Laar.

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