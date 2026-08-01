Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"
Mika Godts leek onder trainer Míchel een belangrijke rol te gaan spelen bij Ajax, maar een vertrek naar Paris Saint-Germain behoort inmiddels tot de mogelijkheden. In #DoneDeal werd gesproken over de ontwikkeling van de Belgische aanvaller en een mogelijke opvolger in Amsterdam.
Volgens VoetbalPrimeur-hoofdredacteur Dennie van Laar past Godts uitstekend in de speelstijl van Míchel. De sterke start van de buitenspeler zorgde er volgens hem voor dat interesse van topclubs niet kon uitblijven.
"Er gaan clubs wakker worden", stelt Van Laar terugblikkend op het duel met Vojvodina. Mocht Godts daadwerkelijk vertrekken, dan ziet hij Noa Lang als een geschikte versterking voor Ajax.
"Mika Godts is niet op te volgen, want hij is buitencategorie. Maar Noa Lang zou ook een kwaliteitsinjectie zijn. Je hebt wel een kanon nodig als Godts vertrekt, dan is Lang perfect", aldus Van Laar.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"