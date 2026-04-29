Godts weg bij Ajax? "Dertig, 35 miljoen? Dat vind ik redelijk"
Mika Godts onderscheidde zich afgelopen weekend bij Ajax met een assist en een hele fraaie goal tegen NAC Breda. De Belgische vleugelaanvaller was in de Eredivisie al goed voor zestien doelpunten en elf assists.
René van der Gijp denkt dat Ajax een mooie transfersom kan krijgen voor Godts, maar hoort nu ook bedragen van zestig of zeventig miljoen die volgens de analist nooit haalbaar zijn.
"Het bedrag van Noa Lang? Dertig, 35 miljoen? Dat vind ik wel redelijk", reageert Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Het geldt niet voor een Messi of een Neymar, maar verder moet je toch ook een beetje geluk hebben."
Van der Gijp hoopt dat Godts kan slagen in het buitenland, want meerdere spelers die uitblonken in Nederland zijn daar niet in geslaagd. "Giménez ging naar AC Milan, dat is niet echt spannend. Koopmeiners naar Juventus, niet echt spannend. Ook onze vriend Tillman zit op de bank bij Bayer Leverkusen."
Michel van Egmond twijfelt of Godts dat niveau aankan. "Is hij dan de aangewezen persoon om dat te doen? Iedereen twijfelde er nog aan toen ik die praatprogramma's zag. Iedereen zei dat hij het nog moet laten zien en dat hij beter nog een jaartje bij Ajax kan blijven", aldus de schrijver.
