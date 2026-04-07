Godts weigert hand van FC Twente-speler: "Een moeilijk mannetje"

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Twente en Ramiz Zerrouki was één van de uitblinkers in Amsterdam. Volgens Leon ten Voorde weigerde Mika Godts na afloop echter om een hand te geven aan de Algerijnse middenvelder.

"Hij (Zerrouki, red.) had een fittie gehad in het veld met Godts", blikt de verslaggever terug in de podcast 'De Ballen Verstand' op de site van Tubantia. "Hij (Godts, red.) was op Zerrouki doorgelopen en daar had Zerrouki wat van gezegd. Dan worden er natuurlijk wat verwensingen over en weer uitgewisseld."

"Na afloop zie je dan wel vaak bij spelers dat ze denken: 'het was het heetst van de strijd en het vuur van het moment en zand erover.' Dat weigerde Godts dus", aldus Ten Voorde. "Het is ook een beetje een moeilijk mannetje, een beetje een rare jongen. Wel een hele goede voetballer trouwens", benadrukt hij.