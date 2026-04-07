Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts weigert hand van FC Twente-speler: "Een moeilijk mannetje"

Niek
Mika Godts baalt
Mika Godts baalt Foto: © Pro Shots

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Twente en Ramiz Zerrouki was één van de uitblinkers in Amsterdam. Volgens Leon ten Voorde weigerde Mika Godts na afloop echter om een hand te geven aan de Algerijnse middenvelder. 

"Hij (Zerrouki, red.) had een fittie gehad in het veld met Godts", blikt de verslaggever terug in de podcast 'De Ballen Verstand' op de site van Tubantia. "Hij (Godts, red.) was op Zerrouki doorgelopen en daar had Zerrouki wat van gezegd. Dan worden er natuurlijk wat verwensingen over en weer uitgewisseld."

"Na afloop zie je dan wel vaak bij spelers dat ze denken: 'het was het heetst van de strijd en het vuur van het moment en zand erover.' Dat weigerde Godts dus", aldus Ten Voorde. "Het is ook een beetje een moeilijk mannetje, een beetje een rare jongen. Wel een hele goede voetballer trouwens", benadrukt hij.

"Hij zakte heel ver weg; ik had ook het idee dat hij na 70 minuten klaar was", aldus Ten Voorde. "Hij is met de nationale ploeg van België op pad geweest en heeft een verre reis gemaakt. Ik had wel het gevoel dat hij klaar was, alleen in de tweede helft ging hij meer in de as spelen", constateert de clubwatcher.

"Telkens als hij de bal heeft dan pas je toch wel op. Ik vond Zerrouki de beste man van het veld" ,vervolgt hij. "Maar, eigenlijk vind ik dat je er niemand uit moet lichten bij FC Twente, want ze speelden allemaal goed. De ploeg won gewoon dikverdiend in Amsterdam", besluit Ten Voorde over de zege van de Tukkers. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws