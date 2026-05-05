Godts wekt interesse: "Als Ajax goed bedrag krijgt, pakken ze dat"
Ajax zou deze zomer bereid zijn om Mika Godts te verkopen als er een aantrekkelijk bod binnenkomt. Dat stelt Mike Verweij, Ajax-volger van De Telegraaf. Tijdens de topper tegen PSV zaten er opnieuw scouts van Europese topclubs op de tribune voor de twintigjarige Belg, die in blessuretijd de gelijkmaker (2-2) binnenschoot.
In de podcast Kick-off analyseerde Valentijn Driessen het optreden van Godts kritisch, ondanks zijn beslissende doelpunt. "Het was een knappe goal, maar het was ook de enige bal die Godts goed heeft geraakt." Volgens hem speelde de linksbuiten egoïstisch. "De afgelopen wedstrijden zag je Godts veel oog hebben voor medespelers, maar in deze wedstrijd totáál geen oog voor medespelers."
"Hij was alleen met zichzelf bezig. En hoe komt dat? Scouts op de tribune." Verweij herkende dat, maar plaatste er wel nuance bij. Volgens hem voelt Godts extra druk in grote wedstrijden. "Wat het volgens mij is: Godts is twintig jaar en wordt verweten dat je hem in de grote wedstrijden niet ziet, in de kleine wel."
"Vorig jaar scoorde hij overigens wel in de grote wedstrijden, maar hij dacht: dit wordt mijn wedstrijd. Als je dan iets te overmoedig bent en iets te veel wil doen, dan wordt het net niet wat je wil brengen." Ondanks die kritiek leverde Godts tegen PSV alsnog rendement: hij gaf een assist en scoorde.
Daarmee staat hij dit Eredivisie-seizoen op indrukwekkende cijfers: zeventien goals en twaalf assists. "En hij neemt geen penalty's", zegt Verweij. "Dat hij dat in dit seizoen bij Ajax doet, is wel heel knap." Volgens de journalist zet de Belg zichzelf daarmee nadrukkelijk in de etalage. Ajax zou daarom ook openstaan voor een verkoop, mits de prijs goed is.
"Ik denk dat als Ajax de kans krijgt en ze kunnen een goed bedrag voor hem krijgen, dat ze dat ook wel gaan pakken." Wat Godts precies moet opleveren is nog onduidelijk, al loopt er binnen Ajax-kringen al langer een grap over zijn mogelijke transfersom. Verweij vertelde dat hij Godts eerder plaagde met een vraagprijs van zestig miljoen, die later zelfs werd verhoogd.
"Dat gaat hem niet worden, maar het is een beetje een running gag geworden. Hij zei: wat ik waard ben, is maar net wat de gek opschrijft. Dus ik dacht: laat ik die gek zijn. We begonnen bij zestig en inmiddels was het 75 miljoen", aldus Mike Verweij.
Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"
