Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"
Mika Godts wordt de afgelopen dagen in verband gebracht met een transfer naar PSG. De Belg zou Ajax flink wat geld opleveren. Nik Kok reageert verbaasd op de mogelijke transfer.
"Ik was toch wel verbaasd dat die transfer er misschien aan gaat komen", begint Nik Kok in de AD Voetbalpodcast. "Want Paris Saint-Germain is toch de Champions League-winnaar. Dat is toch het beste van het beste. Luis Enrique is ook een toptrainer. Dan gaan ze iemand halen uit de Eredivisie die niet per se heel goed heeft gepresteerd in de topwedstrijden en ook in de Champions League niet per se zijn stempel heeft gedrukt. En hij was ook niet geselecteerd voor het WK natuurlijk", spreekt hij zijn verbazing uit.
Godts zou zo'n 40 à 50 miljoen euro moeten leveren. "Dat is toch geen misselijke prijs. En gezien wat ze halen. Ik denk dat de penningmeester zegt: Wanneer gaat hij weg? Maar is dan ook een deel van het verhaal bij Ajax, hè? Ze hebben natuurlijk Sean Steur verkocht voor een fors bedrag", klinkt het.
"Qua transferbalans staan ze flink in de plus", concludeert Kok. "Maar ze verkopen wel het zilverwerk eigenlijk", reageert Etienne Verhoeff daarop. "Het salarishuis staat natuurlijk enigszins onder druk."
"Jordi Cruijf zei al in het begin, hè: ik ga niet voor presteren over drie jaar. Ik wil gelijk presteren. Hij heeft één opdracht meegekregen en dat is PSV achterhalen", besluit Rik Elfrink.
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