Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

"Ik was toch wel verbaasd dat die transfer er misschien aan gaat komen", begint Nik Kok in de AD Voetbalpodcast. "Want Paris Saint-Germain is toch de Champions League-winnaar. Dat is toch het beste van het beste. Luis Enrique is ook een toptrainer. Dan gaan ze iemand halen uit de Eredivisie die niet per se heel goed heeft gepresteerd in de topwedstrijden en ook in de Champions League niet per se zijn stempel heeft gedrukt. En hij was ook niet geselecteerd voor het WK natuurlijk", spreekt hij zijn verbazing uit.

Godts zou zo'n 40 à 50 miljoen euro moeten leveren. "Dat is toch geen misselijke prijs. En gezien wat ze halen. Ik denk dat de penningmeester zegt: Wanneer gaat hij weg? Maar is dan ook een deel van het verhaal bij Ajax, hè? Ze hebben natuurlijk Sean Steur verkocht voor een fors bedrag", klinkt het.