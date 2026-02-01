Godts wijst pijnpunt Ajax aan: "Moeten fitter zijn dan Excelsior"

Mika Godts kon zijn teleurstelling moeilijk verbergen na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen Excelsior. De aanvaller vindt dat de Amsterdammers in dit soort duels meer van elkaar mogen eisen en noemt het resultaat simpelweg onvoldoende.

"Dit soort wedstrijden, met alle respect, moet je gewoon winnen. Dan moet je daarna kijken wat de anderen doen", stelt Godts bij ESPN over de strijd om de tweede plaats. "Ik denk dat we wel goed de rust uitkomen, dus dat is het denk ik niet. Ik denk dat het in andere dingen zit, zoals taken blijven uitvoeren. Met alle respect, maar wij moeten wel fitter zijn dan Excelsior. Als je Champions League speelt, dan moet dat normaal zijn."

Volgens Godts overheerste na afloop vooral teleurstelling in de kleedkamer. "Iedereen was teleurgesteld. Er vielen geen harde woorden. Iedereen moet gewoon in de spiegel kijken denk ik. Eerst naar jezelf kijken en dan kunnen we volgende keer wel weer hard zijn voor elkaar. Ik denk niet dat ik de persoon ben om daarin het voortouw te nemen. Ik probeer in het veld mensen wel te helpen. Maar soms is het ook goed om even hard te zijn voor elkaar."

Tot slot ging de Belg kort in op de lopende transferperiode, waarin Ajax nog actief is op zoek naar versterkingen. Zelf houdt hij zich daar niet mee bezig. "Ik ben nog twintig, dus nog lang geen technisch directeur. Ik hou me daar niet mee bezig. Hoe beter de spelers, hoe beter het team. We hebben een goede sfeer in de groep en ik denk dat de jongens die erbij gaan komen daar ook wel in passen."