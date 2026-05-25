Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"

Mika Godts is door Ajax uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De Belgische aanvaller kende individueel een ijzersterk seizoen en voegt zich daarmee in een indrukwekkend rijtje oud-winnaars met namen als Nwankwo Kanu, Rafael van der Vaart, Christian Eriksen en Matthijs de Ligt.

Godts reageerde trots op zijn uitverkiezing. "Het is mooi dat ze mij hebben gekozen. Dat betekent dat ik goed bezig ben en daar ben ik blij mee." Vooral zijn dribbels en gecreëerde kansen spraken hem aan. "Toch wel de dribbels en de kansen uit open spel."

Ondanks het moeizame seizoen van Ajax kijkt de Belg tevreden terug op zijn eigen ontwikkeling. "Persoonlijk heb ik een goed seizoen achter de rug. Ik heb mezelf kunnen bewijzen en laten zien. Ik probeerde belangrijk te zijn en ben dat ook geweest."

De aanvaller denkt bovendien dat er nog veel rek in zijn spel zit. "Ik kan nog beter. Daar ben ik van overtuigd."

Tot slot sprak Godts zich ook uit over zijn toekomst. De buitenspeler wordt gevolgd door Europese topclubs, maar hoopt voorlopig in Amsterdam te blijven. "Ik wil heel graag een prijs winnen met deze club en hoop hier volgend jaar nog te zijn. Maar het liefst sta ik volgend jaar met de schaal."

