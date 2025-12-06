Godts wordt bekroond met een individuele prijs van de Eredivisie

Mika Godts is door de Eredivisie uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand november. De Ajax-speler viel op in een roerige periode voor de Amsterdammers en wint deze prijs voor het eerst in zijn carrière. Eerder deze week werd Guus Til van PSV uitgeroepen tot Speler van de Maand.

Voor Godts kwam de onderscheiding na een turbulente maand bij Ajax. Begin november werd coach John Heitinga ontslagen en nam Fred Grim het stokje als interim-coach over. Te midden van deze onrust was Godts een van de weinige lichtpuntjes in het team.

De buitenspeler scoorde in november tegen SC Heerenveen, FC Utrecht en FC Groningen en gaf daarnaast een assist. Hij had ook de meeste geslaagde dribbels van alle Eredivisie-spelers, met dertien succesvolle pogingen.

Godts creëerde bovendien tien kansen uit open spel. Dit seizoen staat de teller voor hem inmiddels op zes doelpunten en vijf assists, waarmee hij zijn talent en invloed in het elftal duidelijk laat zien.