Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
'Godts wordt genoemd als nieuwe linksbuiten bij Italiaanse club'

Gijs Kila
bron: Italiaanse media
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

AS Roma kijkt nadrukkelijk naar de Eredivisie voor aanvallende versterking en heeft daarbij meerdere namen op het lijstje staan. Feyenoord-aanvaller Leo Sauer, Ajax-talent Mika Godts en FC Twente-speler Sondre Ørjasæter worden in Italië genoemd als mogelijke aanwinsten.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat Sauer in de belangstelling van de Serie A-topclub. De Slowaakse buitenspeler zou serieus besproken worden in Rome. La Gazzetta dello Sport schrijft ook dat Ørjasæter en Andreas Schjelderup van Benfica worden overwogen.

Ook Ajax moet vrezen voor een vertrek. Il Messaggero meldt dat Godts en Albert Gudmundsson (ex-AZ, nu Fiorentina) serieuze kandidaten zijn voor de linksbuitenpositie. Roma wil die flank graag versterken, omdat de aanval dit seizoen te wisselvallig is.

