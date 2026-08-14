Godts wordt toneelspel verweten: "Geloofde er helemaal niets van"

Nico Dijkshoorn vindt de ophef van afgelopen zondag omtrent Mika Godts zijn meedoen tegen PEC Zwolle een 'gênant toneelstukje'. Dat Godts fysieke klachten zou hebben gelooft Dijkshoorn niéts van.

"Vijf minuten voor aanvang gebeurde iets ongelofelijk niet Ajax-achtigs. De kleedkamerdeur stond wijd open en iedere tv-kijker kon op zijn gemak het gerommel rond Mika Godts bekijken. Een gênant toneelstukje. Speelde hij wel, speelde hij niet", schrijft Dijkshoorn namens Voetbal International.

"Ik begreep dat als volgt: zijn zaakwaarnemers wilden niet dat hij speelde. Zo armoedig, een transfer naar PSG in de maak en je moeten omkleden in een armzalig Zwols hok", zegt hij. "Ik geloofde helemaal niets van wat ik zag. Er werd een Spaans-Amsterdams-Belgisch spelletje gespeeld door Ajax en Godts. Jij wilt weg bij ons? Dan gaan we je vier minuten voor de wedstrijd op de bank laten beginnen."

"Als ik Godts' lichaamstaal goed begreep, had hij daar geen enkele moeite mee. Een flinke trap tegen zijn knie en kamp-Ajax en kamp-Godts verliezen miljoenen", weet hij. Recentelijk werd bekend dat PSG de speler zo zou spoedig als mogelijk naar Parijs wil halen.