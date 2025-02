Godts ziet verbeterpunt bij Ajax: "Dat heb ik mezelf aangeleerd"

"Ondanks het duel van donderdag met Union Sint-Gillis voelde ik me tegen Go Ahead Eagles goed. Al kreeg ik in de eerste helft een trap op mijn enkel. Dat was wat minder. Ik heb weer een assist kunnen leveren en had kunnen scoren. Maar ik schoot net naast en tegen de paal. Dat was pech", opent Godts in gesprek met De Telegraaf.

Zelf ziet de Belg zich elke wedstrjid beter worden. "De trainer verwacht dat ik vaker diep ga en dat heb ik mezelf aangeleerd. Daar was het doelpunt tegen Heracles na de prachtige pass van Steven Berghuis een voorbeeld van."

De aanvaller is trots op de teampsirit bij zijn team. "We strijden voor elkaar. De teamspirit is goed. De sfeer is heel anders dan vorig jaar, omdat we winnen. Onze individuele kwaliteiten zijn onze grootste kracht. Wij moeten zorgen dat die er blijven uitkomen. En als dat eens wat minder lukt, dan moeten we vechten om de wedstrijd alsnog te winnen."