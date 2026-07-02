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Godts klaar voor België: "Dat zal hij zelf ook wel gedacht hebben"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Volgens Kees Kwakman had Mika Godts het niveau van België prima aangekund bij dit WK. Onze Zuiderburen weten bepaald nog niet te imponeren, maar versloegen Senegal wel met 3-2 en plaatsten zich daarmee voor de achtste finales. 

"Als je zo naar die buitenspelers kijkt, had Godts dan niet meegekund?", vraagt Kwakman zich af bij WK-praat van ESPN. "Hij had er toch zeker wel een paar keer langsgelopen op links? Trossard vind ik ook niet echt een buitenspeler. Natuurlijk hebben ze Doku op links, maar als ik dit nu zo zie... Iemand die er af en toe langs flitst, het is toch lekker als je zo iemand mee hebt."

Kwakman denkt zelf ook dat Godts zich verbaasd zal hebben over de linkerflank van België "Als je zo'n wedstrijd ziet: Godts kan je ook nog eens gebruiken in de counter. Ik denk dat hij zelf ook voor de televisie heeft gezeten en gedacht moet hebben: ik had wel iets kunnen doen."

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