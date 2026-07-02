Godts klaar voor België: "Dat zal hij zelf ook wel gedacht hebben"
Volgens Kees Kwakman had Mika Godts het niveau van België prima aangekund bij dit WK. Onze Zuiderburen weten bepaald nog niet te imponeren, maar versloegen Senegal wel met 3-2 en plaatsten zich daarmee voor de achtste finales.
"Als je zo naar die buitenspelers kijkt, had Godts dan niet meegekund?", vraagt Kwakman zich af bij WK-praat van ESPN. "Hij had er toch zeker wel een paar keer langsgelopen op links? Trossard vind ik ook niet echt een buitenspeler. Natuurlijk hebben ze Doku op links, maar als ik dit nu zo zie... Iemand die er af en toe langs flitst, het is toch lekker als je zo iemand mee hebt."
Kwakman denkt zelf ook dat Godts zich verbaasd zal hebben over de linkerflank van België "Als je zo'n wedstrijd ziet: Godts kan je ook nog eens gebruiken in de counter. Ik denk dat hij zelf ook voor de televisie heeft gezeten en gedacht moet hebben: ik had wel iets kunnen doen."
Matthijs de Ligt zoenend met nieuwe vlam gespot op eiland Ibiza
Godts klaar voor België: "Dat zal hij zelf ook wel gedacht hebben"
Francesco Farioli had 'hekel' aan Beuker: "Vaak niet op één lijn"
Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"
Seedorf over racisme in voetbal: "Witte mensen moeten het voelen"
'Ajax mengt zich in strijd om handtekening peperdure aanvaller'
BREAKING: Louis van Gaal legt werkzaamheden bij Ajax naast zich neer
WK-kijkfeest Van der Meijde slaat volledig om na verlies Oranje
'Erik ten Hag in beeld als nieuwe bondscoach': "Is de kandidaat"
BREAKING: Ajax deelt thuisshirt voor aankomende Eredivisie-seizoen
Derksen oppert oud-Ajax-trainer voor Oranje: "Maak het nu rond"
Kieft kiest ideale trainer voor Nederlands elftal: "Voor mij..."
René Wagelaar haalt flink uit: "Hij maakte een fout bij Ajax"
'Vertrek Koeman is volgens verwachting, het WK was de druppel'
Theo Janssen legt vinger op zere plek: "Dat zijn we vergeten"
Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Ik blijf het lullig vinden"
'Ajax en Spaanse clubs azen op Uruguayaans international'
Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"
'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'
Hans Kraay junior reageert: "Een heel ander gezicht dan bij Ajax"
Beuker onthult brief: "Keuzes die we anders hadden moeten maken"
Danny Blind over beleid bij Ajax: "Dat vond ik altijd verwarrend"
Ajax (V) haalt oude bekende terug naar Nederland: "Leiderstype"
Derksen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miljoenen verdampen"
Ajax maakt sponsornieuws bekend: "Die past perfect bij de club"
Wim Kieft vol lof: "Het is toch een goede aankoop voor hen"
'Betis in vaarwater Ajax: transfertarget aangeboden in Spanje'
Kraay jr. geeft KNVB dringend advies: "Nigel moet heel snel bellen"
De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"