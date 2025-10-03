Goed nieuws uit ziekenboeg: Ajax-speler beschikbaar tegen Sparta

Ajax-trainer John Heitinga kan zaterdag tegen Sparta Rotterdam weer beschikken over Wout Weghorst. De ervaren spits keert terug in de wedstrijdselectie na een korte blessureperiode en lijkt direct in aanmerking te komen voor een basisplaats. Op Het Kasteel moet Ajax het daarentegen stellen zonder een aantal vaste namen, wat Heitinga tot omzettingen in zijn elftal dwingt.

De Amsterdammers moet het daarentegen stellen zonder Youri Regeer en Owen Wijndal, zo meldt Voetbal International. Het tweetal raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Marseille en is voorlopig niet inzetbaar. Door hun afwezigheid wordt Heitinga gedwongen zijn opstelling te herzien voor het duel met de Rotterdammers.

Een andere opvallende afwezige is Kasper Dolberg. De Deense spits kampt nog altijd met een buikspierblessure en miste ook de wedstrijden tegen NAC Breda en Marseille. Het ligt voor de hand dat Weghorst tegen Sparta de spitspositie weer op zich neemt, een rol die hij voor zijn blessure standaard vervulde.

Eerder koos Heitinga bij afwezigheid van Weghorst voor alternatieven als Oscar Gloukh, die tegen Marseille als valse negen fungeerde, en Don-Angelo Konadu, die tegen NAC Breda de spitspositie invulde.