Goed nieuws voor Ajax: 'Huldiging mogelijk toch op Museumplein'

De organisatie van dat festival lijkt niet te willen wachten of een mogelijke huldiging het evenement in de weg kan zitten. "De Mahler Nights zijn ons cadeau aan de stad in het kader van Amsterdam 750. Het eventuele kampioenschap van Ajax kan ook een prachtig cadeau worden. Op deze manier hebben beide festiviteiten alle ruimte", zegt Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw.

Met wedstrijden op 11 mei (NEC-thuis), 14 mei (FC Groningen-uit) en 18 mei (FC Twente-thuis) is de kans groot dat Ajax in diezelfde periode gehuldigd zal worden. Op dit moment heeft Ajax een voorsprong van negen punten op nummer twee PSV. Met nog vijf duels te gaan lijken de Amsterdammers niet meer naast de titel te kunnen grijpen.