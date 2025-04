'Goed nieuws voor Ajax; Moro mag aankomende zomer vertrekken'

In januari was Ajax al geïnteresseerd in Raul Moro, maar door de degradatiezorgen van Real Valladolid werd een transfer toen afgewezen. Daarnaast speelde Moro in die periode niet vanwege fysieke problemen. Inmiddels is de situatie veranderd, aangezien Real Valladolid bijna niet meer te redden is van degradatie. De club heeft dringend geld nodig, waardoor de verkoop van Moro noodzakelijk is geworden.

Ajax en PSV hebben nu de kans om de Spaanse vleugelspeler over te nemen, hoewel ze niet de enige clubs zijn die hem willen. Osasuna hoopt hem te overtuigen om in LaLiga te blijven. Voor de club die hem weet te overtuigen, kan er mogelijk een korting op de transferprijs zijn, aangezien de waarde van Moro is gedaald door de degradatie van zijn huidige club.