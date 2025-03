Goed nieuws voor Ajax; Nederland behoudt extra Champions League-ticket

FC Barcelona wist dinsdagavond Benfica uit te schakelen in de Champions League. Door de uitschakeling van de Portugezen heeft Nederland voor het derde jaar op rij de zesde plek in de UEFA-coëfficiëntenlijst veiliggesteld.

De Eredivisie heeft dus ook in het seizoen 2026-2027 minimaal twee clubs in de Champions League. De nummer drie van de Eredivisie krijgt bovendien ook in 2025-2026 de kans zich via de voorronde te plaatsen voor de Champions League.

Het is een knappe prestatie dat de Eredivisie ook in de cyclus 2020-2025 voor Portugal is geindigd. In de nazomer maakte de Primeira Liga veel terrein goed op Nederland, maar in het najaar pakten de Eredivisieclubs veel punten. PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ pakten regelmatig punten en verloren niet al te veel wedstrijden.