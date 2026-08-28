Ajax krijgt meevaller rond Tsygankov: 'In recordtempo' geregeld

Viktor Tsygankov kan mogelijk zondag al zijn eerste minuten maken voor Ajax. De Amsterdammers hebben sneller dan verwacht een werkvergunning weten te regelen voor de Oekraïner, waardoor hij speelgerechtigd is voor de uitwedstrijd tegen Telstar. Aanvankelijk hield Ajax er rekening mee dat de aanvaller pas een week later tegen PSV inzetbaar zou zijn.

Ajax maakte de komst van Tsygankov donderdag officieel. Volgens De Telegraaf is het de club vervolgens "in recordtempo" gelukt om de benodigde werkvergunning te verkrijgen. Daardoor kon de 67-voudig international nog op tijd bij de KNVB worden ingeschreven. Vrijdag stond de nieuwkomer bovendien voor het eerst op het trainingsveld bij de Amsterdammers.

Of Tsygankov daadwerkelijk deel uitmaakt van de wedstrijdselectie tegen Telstar is nog niet zeker. Trainer Míchel Sánchez bekijkt eerst hoe de Oekraïner er fysiek voor staat. Mocht het duel van zondag te vroeg komen, dan kan Tsygankov een week later tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV zijn debuut maken.