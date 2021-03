Geschreven door Kevin Ligtvoet 02 mrt 2021 om 21:03

Erik ten Hag hoopt dat de situatie rondom Mohamed Ihattaren verbeters. De aanvallende middenvelder was er zondag in De Topper niet bij door een ruzie met trainer Roger Schmidt. De trainer van Ajax hoopt de talentvolle voetballer snel weer op het veld te zien.

Ten Hag laat weten dat hij zeker op de hoogte is van hoe het met de speler gaat nu in Eindhoven, en hoopt op een betere toekomst: “Hij is een geweldige voetballer en echt een talent. Ik hoop dat hij zich herpakt en het nog een keer in de Eredivisie laat zien.”

Natuurlijk werd er gelijk gevraagd naar een eventuele transfer naar Ajax: “Goede voetballers zijn hier altijd welkom, maar hij is nog altijd een speler van PSV.”, aldus de oefenmeester.