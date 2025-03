Goes: "Als ik eerlijk ben is er niet tegenaan te voetballen"

Wouter Goes legt de schuld van het gelijkspel tegen Ajax bij scheidsrechter Dennis Higler, zo vertelt hij aan ESPN . De AZ-verdediger is van mening dat de tweede gele kaart voor Alexandre Penetra onterecht was en een grote invloed had op de wedstrijd.

"Het was wel een leuke wedstrijd. Er was veel strijd en ook voor de fans was het een goede wedstrijd", zo klinkt het. Hij vocht ook felle duesl uit met Brian Brobbey. "Het waren goede duels. Ik heb vaker tegen hem gespeeld, het hoort erbij."

Over Higler was hij echter niet te spreken. "Als ik eerlijk ben is er niet tegenaan te voetballen, wat er vandaag gebeurt. De eerste goal is een duw in de rug. Het was ook geen rode kaart van Penetra. Dan krijg je een sorry te horen, maar in de topsport heb je daar helemaal niets aan. Het was een dermate fout dat je daardoor punten verliest, maar als je 1-2 voor staat mag je dat nooit meer weggeven."

Goes wekte even de indruk dat AZ het veld wilde verlaten na de rode kaart voor Penetra, maar hij benadrukt dat dit niet de bedoeling was. Volgens de jonge verdediger ontstond er simpelweg verwarring in het heetst van de strijd. "Ik wilde de jongens bij elkaar roepen om dan te bepalen wat we gaan doen. Ik wilde bij iedereen het hoofd scherp houden. Het was niet om van het veld af te lopen."