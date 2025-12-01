Goes keek naar Ajax: "Toen heb ik zitten schreeuwen voor de tv"

Telkens als AZ bovenin kan aanhaken, lijkt er iets mis te gaan. Goes: "We kúnnen heel goed zijn, maar dat gebeurt te weinig", zegt de verdediger na de derde competitienederlaag op rij, 0-1 bij FC Twente. "Het blijft in pieken en dalen gaan, terwijl je op een bepaald niveau stabiel moet zijn. Met uitschieters naar boven. Maar we tikken te vaak de onderkant aan. Een allesomvattende verklaring is moeilijk te geven. Neem de wedstrijd tegen FC Twente: we beginnen gewoon goed en geven daarna op raadselachtige wijze het initiatief toch weer uit handen. De wisselvalligheid zie je ook binnen een wedstrijd terug."

De wortels van het chagrijn liggen in de voorgaande wedstrijden tegen PSV en SC Heerenveen, waarin Goes zelf speelde. Twee kansloze nederlagen leverden dat op, terwijl concurrenten als Feyenoord en Ajax ook punten lieten liggen. "Toen ik zag hoe ook andere clubs punten morsten, heb ik wel even zitten schreeuwen naar mijn tv", vertelt Wouter Goes tegenover Voetbal International. "Het voordeel daarvan was dat de schade voor ons beperkt bleef. Maar we hadden er beter voor kunnen staan op de ranglijst."

Afgelopen zondag kwam daar een nieuwe uitglijder in Enschede bij, terwijl het in Alkmaar juist een jaarlijks streven is om continuïteit in de resultaten te brengen. Ook dit seizoen kan AZ het ene moment Ajax in de Johan Cruijff Arena verslaan en FC Utrecht op een hoopje spelen, om kort daarop bij SC Heerenveen en FC Twente te falen. "En dan zitten we opeens weer in een lastige situatie", verzucht Goes.

De eerdere nederlaag in Heerenveen was ook al een harde klap. Om nog maar te zwijgen van de veegpartij in eigen huis tegen PSV (1-5). "Die nederlaag was ook heel pijnlijk", zegt Goes. "Omdat ik dacht dat we verder waren als team. Kijk, van Crystal Palace kan je verliezen, dat is niet gek. Maar we hoopten ons te kunnen meten met PSV. Dat viel flink tegen. En daar kwam die dreun tegen SC Heerenveen nog eens overheen."