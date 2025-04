Goes naar Ajax? "Als ik trainer was, had ik hem altijd gekocht"

Wouter Goes kreeg veel kritiek na de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles, maar Willem van Hanegem neemt het op voor de talentvolle verdediger. 'De Kromme' heeft zich juist gestoord aan alle negatieve reacties in de media.

"Ze zitten nu al een heel jaar alleen maar op een ventje van 20 jaar te letten", vertelt hij over het voormalige Ajax-talent op de website van het Algemeen Dagblad. "Ik hoor die Kenneth Pérez ook, die heeft met hem gesproken. Goes gedraagt zich zo omdat al die mensen om hem heen het over hem hebben en over hem zaniken, dat is het toch? Wat denk je wel niet hoe moeilijk het voor hem is?”

"Als hij nu gaat voetballen let iedereen op hem, de scheidsrechter en iedereen in het stadion en voor de televisie. Voor mij is het een hartstikke leuke jongen”, vervolgt Van Hanegem, die een duidelijke transfertip heeft voor de Nederlandse topclubs. "Als ik trainer was geweest had ik hem altijd gekocht. Je hebt van die enge scheidsrechters die luisteren naar die mensen die het zogenaamd allemaal weten op tv. Goes zou niet misstaan bij Feyenoord", voorspelt hij.