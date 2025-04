Goes naar Ajax? "Nederlandse clubs zitten niet op hem te wachten"

AZ verloor maandagavond in de bekerfinale na een strafschoppenserie van Go Ahead Eagles en Wouter Goes kreeg na afloop veel kritiek. De centrumverdediger kneep zijn directe tegenstander Milan Smit en kreeg daardoor een gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie.

Tijdens de penalty's provoceerde hij de tegenstander en probeerde hij diverse spelers van Go Ahead Eagles uit hun concentratie te halen, waardoor meerdere spelers van de club uit Deventer na afloop geen hand meer wilden geven aan de speler van AZ.

Bram van Polen waarschuwt Goes, die geboren werd in Amsterdam en in de jeugdopleiding van Ajax speelde, vanwege zijn gedrag. "Ik weet zeker dat het zijn carrière schaadt. Iedereen heeft het er namelijk over", vertelt de voormalig PEC Zwolle-verdediger bij VoetbalPraat. "Ik denk echt dat Nederlandse clubs niet meer op hem zitten te wachten. Ook in het buitenland zullen ze naar zijn gedrag kijken", aldus Van Polen.

Kees Luijckx denkt dat er nog altijd voldoende interesse zal zijn voor de talentvolle AZ-verdediger. "Het is een winnaar", constateert hij. "Sommige clubs haken af voor hem, maar andere clubs zullen juist aanhaken voor hem. Hij is hoe dan ook voor niemand bang", besluit Luijckx, die in het verleden zelf bij AZ speelde. Hij kwam daarnaast in Nederland ook nog uit voor Excelsior, ADO Den Haag, NAC Breda en Roda JC.