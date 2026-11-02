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Goes vergelijkt Tolu met Weghorst en ziet opvallend verschil

Amber
Wouter Goes
Wouter Goes Foto: © Pro Shots

Wouter Goes heeft na de 1-0-nederlaag van AZ tegen Ajax teruggeblikt op zijn duels met Tolu Arokodare. De verdediger had het bij vlagen lastig met de fysiek sterke spits van de Amsterdammers, maar merkte ook een opvallend verschil met Wout Weghorst. Vorig seizoen botste Goes nog regelmatig met de Oranje-international, terwijl het er tegen Arokodare een stuk rustiger aan toeging.

Goes keerde zaterdagavond na blessureleed terug in de basis bij AZ en kreeg direct te maken met Arokodare. De Nigeriaanse spits liet zich al na tien minuten gelden door Ajax op voorsprong te zetten. "Het is een sterke spits. Alleen als je hem als team goed bespeeld, dan moet je hem kunnen hebben", vertelt Goes na afloop tegenover NH.

De verdediger erkent dat Arokodare vooral in de lucht moeilijk af te stoppen is. "Hij had wel een paar kopduels, waar hij sterk is. Dat is lastig te verdedigen." Volgens Goes vraagt dat om een specifieke aanpak. "We moeten kort op hem zitten, zodat hij niet kan springen."

Tijdens de wedstrijd ontstond er ook nog een akkefietje tussen Goes en Arokodare. Waar de AZ-verdediger zich in het verleden nog weleens liet meeslepen door dergelijke momenten, blijft hij tegenwoordig naar eigen zeggen een stuk rustiger. "Ik ben kalmer in mijn hoofd dan eerst, dus het doet me niet meer zoveel."

Goes ziet bovendien een duidelijk verschil tussen Arokodare en Weghorst. Met laatstgenoemde voerde hij vorig seizoen in de Johan Cruijff ArenA nog een verbeten strijd. "Tolu is iets rustiger, dus het viel wel mee vandaag", stelt de AZ'er.

Hoewel Goes tevreden is dat hij na zijn blessure weer minuten heeft kunnen maken, overheerst de teleurstelling over het resultaat. De verdediger kwam één helft in actie en zag dat AZ na rust voldoende mogelijkheden kreeg om Ajax pijn te doen. "Als je de tweede helft ziet, heb je gewoon de kansen om hier gelijk te spelen of zelfs te winnen", baalt Goes.

De Alkmaarders slaagden er echter opnieuw niet in om te scoren tegen een ploeg uit de top vijf. Volgens Goes heeft dat ook te maken met het vertrouwen binnen zijn ploeg. "Dat ligt ook aan het geloof. Dat gaat goed komen", besluit de verdediger.

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