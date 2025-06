Goes vervangt geblesseerde Baas: "Daar was ik het niet mee eens"

Goes was op vakantie toen hij te horen kreeg niet mee te mogen naar het EK. "Ik kwam aan op Ibiza en toen had ik een gemiste oproep na de vlucht. Er stond alleen geen naam bij, het was gewoon een 06-nummer. Dus ik dacht: wat is dat? Maar ik liet het gaan", vertelt hij in Het Sportpaleis. "Daarna kreeg ik allemaal appjes: waar ben je? Toen ging ik op de lijst kijken en zag ik dat ik er niet op stond. Dat was even schrikken en lastig om te zien."

De jonge verdediger kreeg een paar dagen later alsnog goed nieuws van Michael Reiziger. "Toen zat ik lekker in de zon met mijn vrienden een drankje te doen. Dat was wel even schakelen weer. Maar ik ben heel blij dat ik er toch wel ben", vertelt hij. Ajacied Baas moest zich geblesseerd afmelden, dus kwam er een plekje vrij. "Ik heb wel een toelichting gekregen over waarom ik in de eerste instantie niet was geselecteerd. Hij zei: de jongens die ik nu heb gekozen passen beter in het spel dat ik wil spelen. Daar was ik het niet mee eens, maar dat moet in accepteren."