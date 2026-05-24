Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Ajax lijkt zich op te maken voor een drukke transferzomer, waarin vooral veel aandacht uitgaat naar de aanvalslinie. Volgens een analyse van Lentin Goodijk namens Voetbal International heeft de club door enkele ontwikkelingen alvast wat financiële ruimte gekregen.
Zo leverde het definitieve vertrek van Chuba Akpom alsnog een meevaller op. De spits, die een moeizaam seizoen kende bij Ipswich Town, bracht Ajax uiteindelijk ruim negen miljoen euro op. "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes", schrijft Goodijk.
Omdat Wout Weghorst transfervrij lijkt te vertrekken, moet Ajax op zoek naar een nieuwe spits. Daardoor lijkt een verhuur van Don-Angelo Konadu volgens Goodijk een logische stap.
Op de vleugels draait alles voorlopig om Mika Godts. De twintigjarige Belg staat al langer op de radar van Europese topclubs als Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester United, Manchester City, FC Barcelona en Juventus FC.
Goodijk stelt dat vooral zijn wereldgoal tegen NAC Breda zijn status verder heeft versterkt. "Ajax kan de hoofdprijs vragen voor Godts, áls er clubs komen die hun interesse concretiseren", aldus de VI-journalist. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Godts zelf eerder heeft aangegeven eerst een prijs te willen winnen voordat hij Ajax "echt door de voordeur" wil verlaten.
Ajax oriënteert zich daarom alvast op mogelijke opvolgers voor de linkerflank. Ook rechtsvoor liggen er vraagtekens. Steven Berghuis liet de laatste maanden van het seizoen nog zijn klasse zien, maar wordt in december 35 jaar en kampte de afgelopen jaren geregeld met blessures. "Op hem bouwen, is voor Ajax lastig", concludeert Goodijk.
Met het oog op de toekomst haalde Jordi Cruijff in januari alvast Maher Carrizo naar Amsterdam. De twintigjarige Argentijn kwam nog nauwelijks in actie, maar kreeg wel de kans om te wennen aan Ajax en het leven in Nederland. Volgens Goodijk moet Carrizo in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn kans grijpen.
Daarnaast is het nog onzeker of Oliver Edvardsen behouden blijft, zeker als Ajax erin slaagt een nieuwe vleugelaanvaller aan te trekken. Daarbij zou de blik van Cruijff voorlopig vooral op Spanje gericht zijn.
