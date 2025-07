Goodijk adviseert: "Ik denk dat dat vooral nodig is bij Ajax"

"Als je verder inzoomt op de wedstrijd tegen Celtic in de eerste helft was het ook niet echt heel goed", begint Goodijk bij VI. "Zo’n 5-1 uitslag verbloemt nog best wel veel. Maar misschien zit je nu met een ander gezicht in de kleedkamer, dus in die zin komt het wat meer aan. Misschien was het in die wedstrijd tegen Celtic wat makkelijker aan te wijzen wat er niet in orde was."

"Maar het spel dat Ajax wil spelen, ze willen meer vooruit en hoger druk zetten, vereist wel een perfecte afstemming of bijna perfecte afstemming. Dat is natuurlijk niet zonder reden dat Farioli vorig jaar bedacht heeft dat het bij deze spelers niet gaat lukken. Dan lopen we elkaar in de weg en wordt het een drama. Dus er is meer achteruit gespeeld om wat meer zekerheid te krijgen", vervolgt hij.

Volgens de Ajax-watcher wil Ajax nu weer verder vooruit spelen, maar tegen een goed georganiseerde ploeg die echt kan voetballen, loop je dan sneller in de problemen en kun je een vervelende avond krijgen. "Dus het is wel een reality check. Als je zo naar voren wilt spelen moet alles kloppen. Iedereen moet fit en op elkaar afgestemd zijn en goed met elkaar kunnen communiceren. Dat is ook een dingetje waarom een paar spelers zijn uitgevallen, met name Jordan Henderson. Er is nog wel werk aan de winkel om dat beter te maken", vertelt hij.

Goodijk vindt dat de selectie redelijk breed is. "Op veel posities hebben ze wel een oké backup. Maar het is wel duidelijk dat er een creatieve middenvelder bij moet en daar zijn ze mee bezig. Het is al 90 procent rond met Oscar Gloukh", vertelt hij.

"Ik denk dat er met name meer leiding in het elftal nodig is, daar hebben ze het al over. Iemand die iedereen een beetje aanstuurt en de boel bij elkaar houdt. Het missen van Henderson en Pasveer is iets waar Ajax wel wat mee moet. Er is nu te weinig communicatie en leiderschap achterin. Ajax is actief op zoek naar ervaren spelers achterin en dat gaat de komende weken naar buiten komen", aldus de VI-journalist.