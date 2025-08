Goodijk: "Ajax ziet in hem niet de directe vervanger van Hato"

Goodijk noemt Itakura een centrumverdediger. "Ze willen nog een linksback halen en een centrale verdediger halen. Itakura is een betrouwbare en solide verdediger met ervaring in de Bundesliga. Maar hij is echt voor centraal achterin. Ajax had hem al een tijdje in beeld. Ik zou Itakura niet per se als vervanger van Hato zien. Ajax wilde sowieso nog een centrale verdediger", vertelt de VI-journalist.

Naast linksback wil Ajax ook op een andere positie snel versterken. "Ik denk dat ze voor Hato gewoon nog een nieuwe linksback gaan halen. Ze willen ook nog een ervaren verdedigende middenvelder halen en voor al die wensen is wel geld nodig. Dat is nu wel binnen met de verkoop van Hato", aldus Goodijk. Hato rondt binnenkort zijn miljoenentransfer naar Chelsea af. Ajax deed een eerste bod op Itakura.