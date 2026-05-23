Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"

Amber
bron: Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Ajax heeft met het definitief vastleggen van Jorthy Mokio een grote slag geslagen op de transfermarkt. De achttienjarige Belgische belofte geldt als een van de steunpilaren voor de toekomst, maar de rust is daarmee nog niet teruggekeerd op het Amsterdamse middenveld. In een uitgebreide analyse in Voetbal International werpt Ajax-watcher Lentin Goodijk zijn licht op de huidige situatie in de Johan Cruijff ArenA, waar een flinke renovatie aanstaande lijkt.

De komst van Mokio zorgt voor het nodige enthousiasme, al heeft de jonge Belg volgens Goodijk wel de juiste randvoorwaarden nodig om echt te kunnen floreren in Amsterdam. "Met het vastleggen van Jorthy Mokio heeft Ajax in ieder geval een belangrijke slag geslagen. Het talent van de achttienjarige Belg is onmiskenbaar, maar het zal hem ook helpen als er wat meer vastigheid en duidelijkheid om hem heen is."

Mokio is niet het enige toptalent waar Ajax de hoop op heeft gevestigd, al heerst er rondom een andere smaakmaker nog de nodige contractuele onzekerheid. "Met Sean Steur heeft Ajax nog een groot talent voor de toekomst in huis, al heeft hij zijn tot 2028 lopende contract nog altijd niet verlengd."

Kijkend naar de huidige bezetting van de selectie, voorziet de clubwatcher dat er deze zomer harde beslissingen genomen moeten worden. Voor een aantal bekende gezichten lijkt het doek in de hoofdstad zelfs al te zijn gevallen. "Andere middenvelders als Kian Fitz-Jim en de van huurperiodes terugkerende Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk lijken weinig perspectief meer te hebben bij Ajax."

Tussen al de onzekerheid is aanvoerder Davy Klaassen de baken van ervaring. De 32-jarige routinier beschikt over een contract dat nog één seizoen doorloopt, maar zijn sportieve toekomst hangt nauw samen met zijn rol binnen de ploeg. "De verbintenis van aanvoerder Davy Klaassen (32) loopt nog één jaar door. Hij gaf begin dit jaar in gesprek met VI aan dat hij zijn carrière het liefst afsluit bij Ajax, maar alleen als hij het gevoel heeft dat hij belangrijk kan zijn."

Naast de defensieve en controlerende posities, blijft ook de creatieve invulling achter de spitsen een heet hangijzer. Oscar Gloukh werd met hoge verwachtingen binnengehaald, maar de 22-jarige Israëliër heeft zijn draai op zijn favoriete positie nog altijd niet gevonden.

"Het eerste seizoen van Oscar Gloukh in Amsterdam is ook geen daverend succes geworden. Het rendement van de 22-jarige Israëliër is met negen goals en zes assists niet verkeerd, een stuk hoger dan zijn concurrenten, maar Gloukh is door drie verschillende trainers op rij ongeschikt verklaard om als nummer 10 te spelen. Daarvoor brengt de miljoenenaankoop te weinig in het spel zonder bal, zowel aanvallend als verdedigend."

Toch hoeft de Ajacied niet direct te worden afgeschreven. Een tactische verschuiving binnen de aanlinie kan namelijk zomaar de sleutel tot succes zijn, zeker als er aan de linkerkant ruimte ontstaat.

"Mocht Mika Godts deze zomer een toptransfer maken, dan lonkt er voor Gloukh misschien een oplossing als hangende linksbuiten. Daar speelde hij bij RB Salzburg zijn beste wedstrijden."

