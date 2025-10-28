Goodijk duidelijk: "Ajax blijft zichzelf in de problemen werken"

Ajax heeft op spectaculaire wijze het eerste uitduel van het seizoen gewonnen. De ploeg van de zwaar bekritiseerde trainer John Heitinga leek voor rust volledig kansloos, maar draaide het duel na rust met drie snelle treffers alsnog om. Daarmee bezorgde Ajax FC Twente onder John van den Brom de eerste nederlaag: 2-3.

Voetbalanalist Lentin Goodijk spaarde de Amsterdammers niet in zijn analyse in Voetbal International. "Het is hopeloos wat Ajax de eerste helft in Enschede laat zien. Tegen AZ en Chelsea vormde het spel in de openingsfase nog een aanknooppunt, nu is het beneden alle peil. Er is nog zo getraind op spelhervattingen, maar binnen vier minuten ligt de bal er alweer in. De opbouw verloopt buitengewoon moeizaam, ballen worden zomaar ingeleverd of over de zijlijn gespeeld en de coördinatie in het druk zetten klopt van geen kanten."

Volgens Goodijk is dat geen incident, maar een terugkerend probleem. "Ajax blijft zichzelf dit seizoen namelijk in de problemen werken. Onder meer door zes strafschoppen weg te geven in de laatste zes wedstrijden, überhaupt het hoogste aantal dit seizoen van alle clubs in de grote Europese competities."

Heitinga zelf sprak eerder al over de kwetsbaarheid van zijn ploeg, en Goodijk ziet dat bevestigd. "Ajax is broos en kwetsbaar, zo benoemt John Heitinga het hele seizoen al. Zijn elftal heeft in dertien wedstrijden dit seizoen inmiddels 25 tegendoelpunten gekregen, een gemiddelde van bijna twee tegentreffers per duel. Dat is geen basis om resultaten mee te boeken. Het heeft de trainer bewogen om enigszins van zijn idealen af te stappen en soms ook een iets lager blok te hanteren, maar dat is alleen efficiënt als de afspraken en uitvoering een stuk beter zijn."