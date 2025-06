Goodijk enthousiast over Ajax-target: "Heeft iets bijzonders"

Lentin Goodijk is erg te spreken over Raúl Moro. De Spaanse vleugelaanvaller is hard op weg naar Ajax.

Ajax zat in de winter al achter de aanvaller van Real Valladolid aan, maar lijkt zich nu wél met hem te gaan versterken. "Hij raakte toen geblesseerd aan zijn sleutelbeen op het punt dat de transfer bijna rond was", vertelt Goodijk bij Voetbal International. "Het contact is altijd gebleven. Ajax wilde hem nog steeds hebben, ook nadat Edvardsen was gehaald."

Volgens Goodijk kan de 22-jarige Spanjaard op beide vleugels uit de voeten. "Hij heeft bereidheid om diepte te verzorgen, heeft een goede voorzet, is technisch begaafd en kan een balletje goed wegleggen", somt de clubwatcher op. "Hij zal bij Ajax nog moeten sleutelen aan zijn rendement. Als dribbelaar is hij geweldig. Als je hem ziet spelen, zie je dat hij daar iets bijzonders in heeft."