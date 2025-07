Goodijk: "Er is bij Ajax veel vertrouwen dat die deal rondkomt"

"Het ziet er in principe al een tijdje heel goed uit", zegt clubwatcher Lentin Goodijk bij Voetbal International. "Ajax en Salzburg komen er wel uit en ook Ajax en Gloukh komen er wel uit. Het zit alleen net in de laatste details die nog wel even geregeld moeten worden. Het blijft natuurlijk altijd een klein beetje spannend."

Gloukh speelde afgelopen week nog met Red Bull Salzburg in de voorronde van de Champions League. "Hij gaf nog een prima assist. En er zijn altijd clubs die qua salaris meer kunnen bieden en qua transfersom ook wel meer dan Ajax. Zolang die deal niet helemaal op papier staat, is er altijd een klein risico dat het nog misgaat. Maar het ziet er al lang goed uit. Ze zijn in overleg met elkaar en er is bij Ajax heel veel vertrouwen dat die deal rond gaat komen", aldus Goodijk.

Gloukh kan Ajax aan een extra portie creativiteit helpen. "Vorig jaar was het best wel lastig om gesloten defensies kapot te spelen. Er zijn weinig spelers die echt met een splijtende pass het verschil kunnen maken. Of met een geniale actie in de kleine ruimtes. Berghuis zou dat kunnen, maar was vorig jaar weinig fit. Ajax had wel vastgesteld dat daar de meeste prioriteit ligt om een versterking te halen, iemand die echt creatief is, maar ook bereid is om te lopen zonder bal. Die combinatie heeft Gloukh in huis. Daarom vindt Ajax hem enorm interessant."