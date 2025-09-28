Goodijk fileert Ajax: 'De slechtste Eredivisie-ploeg van 2025...'

De journalist begint met een moment in de tweede helft waarbij Ajax rond minuut 62 onnodig een inworp weggeeft. "Het is typerend voor de totale paniek die bij tijd en wijle ontstaat in de opbouw van Ajax, als NAC de druk ook maar een beetje opvoert. De recordkampioen van Nederland grossiert in beschamende fouten. "

"Of het nu Owen Wijndal is, die de bal op twee meter van zijn doel nog even aanneemt, waarna Josip Sutalo hem via Sydney van Hooijdonk tegen zijn eigen paal schiet. Of het nu Davy Klaassen is, die een vrije trap ineens snel besluit te nemen richting Oliver Edvardsen, die zijn veters nog staat te strikken, of Ko Itakura die de bal zonder te kijken zo in de voeten van de tegenstander schuift", vervolgt Goodijk.

"Het is de slechtste Eredivisie-ploeg van 2025, NAC wist dit kalenderjaar nog niet één uitwedstrijd te winnen, die Ajax in eigen huis in fases voetballes geeft. NAC laat de bal makkelijker rondgaan en zet veel beter gestructureerd druk. Het is aan twee door buitenspel afgekeurde doelpunten en een oliedomme rode kaart te wijten dat de ploeg van Carl Hoefkens uiteindelijk met lege handen staat", dat is de pijnlijke conclusie die door Goodijk geconstateerd wordt.

"Zelfs met tien man kreeg NAC nog kansen op een gelijkmaker. Het is een klein wonder dat Ajax uiteindelijk met drie punten van het veld stapt, maar het oordeel van de eigen fans is duidelijk: “Voetballen, voetballen, voetballen”, scanderen zij na afloop", aldus Goodijk.