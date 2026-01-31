Goodijk geef transferupdate: "Ajax maakt alsnog werk van hem"

Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

JP Chermont moet deze zomer nog naar Ajax gaan komen. Dat moet via een opvallende constructie gebeuren, waarin Ajax de back vooral eerst kan observeren alvorens over te gaan op koop van de speler.

"Ajax is nu dus druk bezig om Carrizo naar Amsterdam te halen. Hetzelfde geldt voor JP Chermont", schrijft Lentin Goodijk in Voetbal International. "De komst van de twintigjarige vleugelverdediger van Santos was ook twee weken geleden al in kannen en kruiken, tot op verzoek van Cruijff de onderhandelingen on hold werden gezet in het kader van prioriteiten stellen."

"Ajax wilde eigenlijk eerst een back uitzwaaien, want met Anton Gaaei, Lucas Rosa, Owen Wijndal, Tomiyasu, Zinchenko - en in principe ook Youri Regeer en Gerald Alders - zijn die posities al overbezet", meent hij. "Maar inmiddels is het eind januari en is er nog geen back vertrokken. Toch maakt de club nu alsnog werk van de komst van Chermont, die vooral gezien wordt als aanwinst voor de toekomst."

"In de zomer zijn Tomiyasu en Zinchenko mogelijk alweer verdwenen. Het idee is dat Chermont het komende half jaar gaat meetrainen bij Ajax 1 en zijn wedstrijden gaat spelen voor Jong Ajax", weet hij. "Als hij daar een goede indruk maakt, kan Ajax hem in de zomer dan voor zo’n drie miljoen euro definitief overnemen. Een zelfde soort deal dus, als voor Maximilian Ibrahimovic gesloten werd."

