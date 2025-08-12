Goodijk geeft advies: "Zelfs Youri Baas zou dat kunnen invullen"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Lentin Goodijk weet dat de technisch directeur graag nog een controlerende middenvelder naar de club uit Amsterdam wil halen. De verslaggever beseft echter ook dat John Heitinga al een aantal opties in huis heeft.

"De club bekeek al heel wat talentvolle controleurs, uit Europa en Zuid- en Midden-Amerika, maar die hebben veelal een behoorlijk prijskaartje", schrijft hij op de website van VI. "Bovendien heeft Ajax met Jorthy Mokio al één van de grootste talenten op die positie in huis. Ajax ziet buitengewoon veel potentie in de zeventienjarige Belg en wil zijn tot medio 2027 lopende contract graag verlengen", aldus Goodijk.

"Mokio kreeg tijdens de voorbereiding volop de kans als nummer 6 en toonde daar zijn kwaliteiten aan de bal, maar de jongeling heeft vanzelfsprekend ook nog zijn verbeterpunten op die complexe positie", vervolgt hij. "Bij de start van de Eredivisie koos Heitinga daarom voor Davy Klaassen als controleur, omdat hij met al zijn ervaring iets meer balans op het middenveld brengt. Klaassen vulde dat vorig seizoen ook al een aantal keer prima in, maar van nature is hij geen echte spelverdeler op die plek. Op papier heeft Heitinga nog meer opties op de nummer 6-positie."

"In de voorbereiding probeerde hij Kian Fitz-Jim daar een paar keer uit, Youri Regeer, die het rugnummer 6 overnam van Henderson, zou daar kunnen spelen, Itakura heeft dat in het verleden weleens gedaan en zelfs Youri Baas zou dat kunnen invullen", constateert Goodijk. "Daarbij heeft Ajax met Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen ook nog twee controleurs onder contract staan, maar de club heeft al uitgesproken dat zij in principe geen perspectief meer hebben. Mannsverk traint al anderhalve maand niet mee en is bezig met een andere club, Van den Boomen is voorlopig nog herstellende van een rugoperatie."

"Om echt serieus de strijd aan te gaan met PSV en Feyenoord om de landstitel, heeft Ajax behoefte aan een specialist op de nummer 6-positie, de meest complexe en cruciale rol in het elftal", stelt hij. "Het liefst haalt de club daar iemand, die ervaring en leiderschap met zich meebrengt. Zo’n speler zou talenten als Jorthy Mokio en Sean Steur ook weer verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Gezien het budget ziet Ajax een huurconstructie daarom ook als goede optie", besluit Goodijk over de lastige zoektocht van Ajax naar een opvolger voor Jordan Henderson.