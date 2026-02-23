Goodijk geeft Ajax advies: "Hadden hem prima kunnen gebruiken"

Lentin Goodijk vindt dat Ajax dit seizoen veel baat had kunnen hebben bij Darko Nejasmic. De Ajax-watcher van Voetbal International zag zaterdagavond hoe de Amsterdammers moeite hadden met het fysiek sterke NEC en uiteindelijk genoegen moesten nemen met een 1-1 gelijkspel.

Volgens Goodijk valt vooral op dat Ajax in de winter koos voor Kodai Sano, terwijl Nejasmic een ander profiel heeft. "Dat maakt de keuze om voor Sano te gaan in de winter ook wel opmerkelijk, omdat hij niet die pure zes is ten opzichte van Nejasmic. Sano mag in die zin iets meer bewegen. Het gaat bij Ajax veel over duelkracht en slimmigheidjes en dan zie je bij NEC iemand lopen die dat wel in zich heeft."

De Kroatische middenvelder maakte indruk met zijn fysieke aanwezigheid en spelinzicht. Toch plaatst Goodijk ook een kanttekening bij een eventuele transfer naar Amsterdam. "Bij Ajax kijken ze toch ook wat je brengt aan de bal. Daarin vind ik hem helemaal niet slecht, maar misschien niet verfijnd genoeg om het spel van Ajax te kunnen regisseren."

Desondanks denkt de journalist dat Nejasmic in de huidige selectie niet had misstaan. "Al denk ik dat ze hem nu prima hadden kunnen gebruiken."