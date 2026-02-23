Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Goodijk geeft Ajax advies: "Hadden hem prima kunnen gebruiken"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Lentin Goodijk vindt dat Ajax dit seizoen veel baat had kunnen hebben bij Darko Nejasmic. De Ajax-watcher van Voetbal International zag zaterdagavond hoe de Amsterdammers moeite hadden met het fysiek sterke NEC en uiteindelijk genoegen moesten nemen met een 1-1 gelijkspel.

Volgens Goodijk valt vooral op dat Ajax in de winter koos voor Kodai Sano, terwijl Nejasmic een ander profiel heeft. "Dat maakt de keuze om voor Sano te gaan in de winter ook wel opmerkelijk, omdat hij niet die pure zes is ten opzichte van Nejasmic. Sano mag in die zin iets meer bewegen. Het gaat bij Ajax veel over duelkracht en slimmigheidjes en dan zie je bij NEC iemand lopen die dat wel in zich heeft."

De Kroatische middenvelder maakte indruk met zijn fysieke aanwezigheid en spelinzicht. Toch plaatst Goodijk ook een kanttekening bij een eventuele transfer naar Amsterdam. "Bij Ajax kijken ze toch ook wat je brengt aan de bal. Daarin vind ik hem helemaal niet slecht, maar misschien niet verfijnd genoeg om het spel van Ajax te kunnen regisseren."

Desondanks denkt de journalist dat Nejasmic in de huidige selectie niet had misstaan. "Al denk ik dat ze hem nu prima hadden kunnen gebruiken."

Gerelateerd:
FC Emmen - Jong Ajax

Jong Ajax houdt een punt over aan het uitduel tegen FC Emmen

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties