Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"

Max
bron: Voetbal International
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft nog altijd de verwachting dat Marc-André ter Stegen naar Amsterdam komt. Dat vertelt clubwatcher Lentin Goodijk in een video-item van Voetbal International.

Ter Stegen wordt al lang aan Ajax gelinkt, maar er is nog altijd witte rook. "Waar het op hangt zit voornamelijk tussen hem en FC Barcelona", vertelt Goodijk. "Het is een fiscale kwestie. Ajax moet afwachten en dat wachten duurt wel lang. Het zou wel lekker zijn als je je seizoen zou kunnen beginnen met je beoogde eerste doelman. Dat blijft nu wel uit."

De transfer leek in kannen en kruiken, maar de transfersaga duurt al even. "De verwachting is nog steeds dat hij 'gewoon' naar Ajax komt, maar wanneer durf ik nu niet te zeggen", aldus Goodijk. "Er is altijd een kantelpunt waarop zij gaan doorschakelen, maar het geeft met Maarten Paes wel rust dat je al een doelman hebt die al een halfjaar onder de lat staat."

Ajax kijkt voorzichtig naar alternatieven, maar houdt vertrouwen in de komst van Ter Stegen. "Bij Ajax denkt men dat als de indicatie komt dat het niet gaat lukken, er moet worden doorgeschakeld. Daar zijn zij op de achtergrond al mee bezig. Er zijn meer opties, maar voor nu gaan ze nog vol voor Ter Stegen."

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de return in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rulli bij Olympique Marseille

'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'

0
Bart van Rooij

Transfer Bart van Rooij ontkracht: "Het is gewoon niet waar"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina

Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"

'Vermoedelijke opstelling Ajax voor return tegen Vojvodina'

VIDEO | Woedende Gattuso stuurt Taylor weg bij training Lazio

Hier kijk je vanavond de return van Ajax tegen Vojvodina

'Salah-Eddine maakt miljoenentransfer, bedragen zijn al bekend'

'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws