Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"

Ter Stegen wordt al lang aan Ajax gelinkt, maar er is nog altijd witte rook. "Waar het op hangt zit voornamelijk tussen hem en FC Barcelona", vertelt Goodijk. "Het is een fiscale kwestie. Ajax moet afwachten en dat wachten duurt wel lang. Het zou wel lekker zijn als je je seizoen zou kunnen beginnen met je beoogde eerste doelman. Dat blijft nu wel uit."

De transfer leek in kannen en kruiken, maar de transfersaga duurt al even. "De verwachting is nog steeds dat hij 'gewoon' naar Ajax komt, maar wanneer durf ik nu niet te zeggen", aldus Goodijk. "Er is altijd een kantelpunt waarop zij gaan doorschakelen, maar het geeft met Maarten Paes wel rust dat je al een doelman hebt die al een halfjaar onder de lat staat."