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Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"

Max
bron: Voetbal International
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft nog altijd de verwachting dat Marc-André ter Stegen naar Amsterdam komt. Dat vertelt clubwatcher Lentin Goodijk in een video-item van Voetbal International.

Ter Stegen wordt al lang aan Ajax gelinkt, maar er is nog altijd witte rook. "Waar het op hangt zit voornamelijk tussen hem en FC Barcelona", vertelt Goodijk. "Het is een fiscale kwestie. Ajax moet afwachten en dat wachten duurt wel lang. Het zou wel lekker zijn als je je seizoen zou kunnen beginnen met je beoogde eerste doelman. Dat blijft nu wel uit."

De transfer leek in kannen en kruiken, maar de transfersaga duurt al even. "De verwachting is nog steeds dat hij 'gewoon' naar Ajax komt, maar wanneer durf ik nu niet te zeggen", aldus Goodijk. "Er is altijd een kantelpunt waarop zij gaan doorschakelen, maar het geeft met Maarten Paes wel rust dat je al een doelman hebt die al een halfjaar onder de lat staat."

Ajax kijkt voorzichtig naar alternatieven, maar houdt vertrouwen in de komst van Ter Stegen. "Bij Ajax denkt men dat als de indicatie komt dat het niet gaat lukken, er moet worden doorgeschakeld. Daar zijn zij op de achtergrond al mee bezig. Er zijn meer opties, maar voor nu gaan ze nog vol voor Ter Stegen."

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