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Ajax transfergeruchten en nieuws

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

Amber
bron: Voetbal International

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met Azzedine Ounahi. Er is echter flink wat concurrentie. In Rondje WK, een podcast van Voetbal International, geeft Ajax-watcher Lentin Goodijk een update over Ounahi.

"Het is een speler die Ajax heel interessant vindt. Een paar jaar geleden was hij ook in beeld en deze trainer kent hem goed. Dit is het moment voor hem om een stap te maken", zegt de journalist. Hij weet echter dat het niet makkelijk is voor Ajax om Ounahi aan te trekken: "Hij heeft een clausule van 25 miljoen euro, maar is voor een stuk minder op te halen. Er zijn alleen meer geïnteresseerde clubs. Er zijn clubs die meer kunnen bieden dan Ajax. Ze willen hem graag hebben, maar het is geen makkelijke deal. Het zal niet vandaag of morgen rond zijn."

Goodijk: "Het is geen goedkope speler qua salaris en transfersom, dus misschien moet er eerst iets vertrekken voordat Ajax hem kan binnenhalen", zo klinkt het.

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