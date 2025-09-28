Goodijk mist sterkhouders: 'Geen directe versterking teruggehaald'

Er is bij Ajax te weinig kwaliteit teruggehaald, dat schrijft Lentin Goodijk in de Voetbal International . Tegen NAC werd pijnlijk duidelijk dat de sterkhouders niet goed genoeg zijn vervangen.

"Heitinga had het na de remise tegen PSV over middenvelders die je kunt aanspelen met een man in de rug", begint Goodijk die ziet dat een cruciale factor ontbreekt. "Jordan Henderson hielp Ajax vorig seizoen keer op keer op die manier te ontsnappen aan de druk van de tegenstander."

"Hoewel in het voorjaar al duidelijk was de captain ging vertrekken, is daar niet een directe versterking voor teruggehaald. James McConnell kwam uiteindelijk en heeft ook zeker kwaliteiten, maar van de 21-jarige huurling van Liverpool kan moeilijk verwacht worden dat hij de regie in de opbouw eventjes op zich neemt", vindt de journalist.

Ook achterin laat het bij Ajax te wensen over volgens Goodijk "Voor Jorrel Hato en Devyne Rensch, vorig jaar als backs aan de binnenkant erg bepalend in de opbouw, zijn bepaald geen betere voetballers teruggekomen. Voor Hato kwam zelfs helemaal geen vervanger: Heitinga gelooft in Wijndal, die tegen NAC weer een moeizame wedstrijd afwerkte. En dan miste Ajax ook nog Youri Baas vanwege fysieke klachten. Wat dat betreft, legde NAC ook simpelweg een gebrek aan kwaliteit bloot."

"Ajax heeft vooral geïnvesteerd in creativiteit, waarbij met name Oscar Gloukh nu een prima indruk maakt. Achterin is Ko Itakura is een aanwinst, maar hij kan het niet alleen. Hoefkens had duidelijk door dat de rechterflank van Ajax de achilleshiel zou zijn in de opbouw en daar hadden Gaaei en consorten het inderdaad vreselijk lastig. Op de backposities houdt het momenteel niet over bij Ajax", besluit de clubwatcher.