Goodijk noemt zes Ajax-spelers: "Een verbluffende ontwikkeling"

Ajax is na 27 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met maar liefst negen punten voorsprong op PSV. Lentin Goodijk ziet dat trainer Francesco Farioli er in geslaagd is om meerdere spelers verder te brengen in hun ontwikkeling.

"Met praktisch dezelfde spelers, zeker achterin, blijkt Ajax plotseling wel te kunnen verdedigen en opbouwen", schrijft hij op de website van VI. "Josip Sutalo is daar het meest sprekende voorbeeld van. Vorig seizoen werd de 24-jarige Kroaat wekelijks beschimpt vanwege zijn verkeerde keuzes met en zonder bal. Nu is hij de meest solide verdediger van Ajax, en misschien wel van de hele Eredivisie", constateert Goodijk.

"Met een betere structuur om hem heen, meer coaching en een duidelijk takenpakket heeft Sutalo zich ontwikkeld van zogenaamde miskoop tot één van de meest waardevolle spelers van Ajax", vervolgt de verslaggever. "Ook Anton Gaaei blijkt ineens een heel aardige back, nu hij in zijn kracht gebruikt wordt. Youri Baas heeft een verbluffende ontwikkeling doorgemaakt als centrumverdediger die hem zelfs een oproep voor het Nederlands elftal opleverde en Jorrel Hato speelt zo sterk als linksback dat Ajax vermoedelijk een fortuin aan hem gaat verdienen", voorspelt Goodijk.

"Ook spelers als Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor hebben enorme stappen gezet door de intensieve begeleiding van Farioli en zijn staf", vertelt hij over de twee middenvelder. "Waar Taylor vorig seizoen door zijn eigen supporters nog werd uitgefloten, is hij nu hard op weg om Speler van het Jaar te worden. Als middenvelder was hij deze jaargang al direct betrokken bij 21 doelpunten (14 goals, 7 assists). Daarmee verdiende hij een rentree bij Oranje en speelde hij zich nog nadrukkelijker in de kijker bij clubs uit de Europese topcompetities", besluit Goodijk over de international.