Goodijk onthult: "Ajax rekent er niet meer op en schakelt door"

Ajax heeft een duidelijk bericht gekregen van Erik ten Hag, dat schrijft Lentin Goodijk op de website van Voetbal International . De Amsterdammers rekenen niet meer op de komst van de 55-jarige oefenmeester, die in beeld was als potentiële opvolger van Francesco Farioli.

Ten Hag heeft andere plannen, laat Goodijk weten. "De trainer heeft aangegeven te kiezen voor een andere stap", schrijft Goodijk. "Meerdere clubs in Europa hebben de afgelopen periode belangstelling getoond in Ten Hag, waarbij met name Bayer Leverkusen serieus lijkt. Ajax rekent zodoende niet meer op een terugkeer van Ten Hag en schakelt door in de zoektocht naar een nieuwe trainer."

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis werd ook genoemd als mogelijke opvolger van Farioli. De trainer van de bekerwinnaar verlengde donderdag zijn contract bij Go Ahead Eagles, al hoeft dat niet te betekenen dat een overgang uitgesloten is. Ook oud-Ajacied Michael Reiziger, die momenteel trainer is van Jong Oranje, is al in verband gebracht met de trainerspositie in Amsterdam.