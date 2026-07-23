Goodijk: "Ounahi kan daar een stuk meer verdienen dan bij Ajax"

Azzedine Ounahi mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax, maar er zijn (helaas) ook meerdere kapers op de kust. Lentin Goodijk is benieuwd of de club uit Amsterdam er in gaat slagen om de Marokkaanse middenvelder vast te leggen.

"Het blijkt toch wel een best wel lastig verhaal om die binnen te halen", zegt de Ajax-watcher in de Pak Schaal Podcast. "Ook omdat er vanuit Saoedi-Arabië interesse in hem is. Hij was een paar jaar geleden ook in beeld bij Ajax en dat speelde nu ook weer", constateert Goodijk.

"Ze vinden hem heel interessant en hij wil graag weer onder Míchel spelen", vervolgt de verslaggever. "Maar: Ounahi kan in Saudi-Arabië een stuk meer verdienen dan bij Ajax. Dat is ook wel een afweging, dus ik heb mijn twijfels of het uiteindelijk gaat lukken, eerlijk gezegd", besluit Goodijk realistisch.