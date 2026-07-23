Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Goodijk: "Ounahi kan daar een stuk meer verdienen dan bij Ajax"

Niek
Azzedine Ounahi in actie op het WK met Marokko
Azzedine Ounahi in actie op het WK met Marokko Foto: © Pro Shots

Azzedine Ounahi mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax, maar er zijn (helaas) ook meerdere kapers op de kust. Lentin Goodijk is benieuwd of de club uit Amsterdam er in gaat slagen om de Marokkaanse middenvelder vast te leggen. 

"Het blijkt toch wel een best wel lastig verhaal om die binnen te halen", zegt de Ajax-watcher in de Pak Schaal Podcast. "Ook omdat er vanuit Saoedi-Arabië interesse in hem is. Hij was een paar jaar geleden ook in beeld bij Ajax en dat speelde nu ook weer", constateert Goodijk.

"Ze vinden hem heel interessant en hij wil graag weer onder Míchel spelen", vervolgt de verslaggever. "Maar: Ounahi kan in Saudi-Arabië een stuk meer verdienen dan bij Ajax. Dat is ook wel een afweging, dus ik heb mijn twijfels of het uiteindelijk gaat lukken, eerlijk gezegd", besluit Goodijk realistisch. 

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws