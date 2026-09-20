Goodijk over Ajax: "Die minuut is een soort vijand geworden"
Lentin Goodijk ziet een opvallend patroon ontstaan bij Ajax. Voor de derde thuiswedstrijd dit seizoen kregen de Amsterdammers vlak voor rust een doelpunt tegen en telkens volgde er puntenverlies. Dat gebeurde tegen SC Heerenveen en PSV en zaterdag opnieuw tegen Excelsior.
"Excelsior hield het een halfuur goed vol, maar daarna begon Ajax beter te draaien en viel die goal", begint Goodijk zijn analyse in VI ZSM. "Míchel Sánchez was er volgens mij heel blij mee, want er gingen een stuk of 24 passes aan vooraf. Op dat moment denk je dat er geen vuiltje aan de lucht hangt. Een hele knappe goal en weer Julian Brandt, die een hele sterke wedstrijd speelde en massaal werd toegezongen."
Toch ging het vlak voor de pauze opnieuw mis. "Dan komt toch die ene minuut vlak voor rust, die toch een soort vijand voor Ajax is geworden, waarin Excelsior toeslaat", zag de Ajax-watcher van Voetbal International. "Daar was Míchel na afloop ook chagrijnig over, want het gebeurde ook tegen sc Heerenveen en PSV. Hij was er chagrijnig over dat het doelpunt ontstond vanuit een doeltrap van Excelsior, omdat trainers in zo’n situatie vinden dat de organisatie moet staan."
Na rust hielp Tolu Arokodare Ajax met de 2-2 nog aan een punt. Goodijk merkt dat de Nigeriaanse spits in korte tijd bijzonder populair is geworden in Amsterdam. "Hij werd ongelofelijk toegejuicht toen hij in het veld kwam. Ik heb zelden gezien dat een nieuwe speler zo snel wordt omarmd bij Ajax. Tolu maakt toch iets los. Hij heeft een halfuurtje meegedaan en negen doelpogingen afgeleverd. Volgens Opta was dat nog nooit gebeurd dat een invaller zo veel doelpogingen aflevert."
Ajax slaagde er vervolgens niet in om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Goodijk vindt dat de Amsterdammers zich dergelijk puntenverlies niet te vaak kunnen permitteren. "Dit mag Ajax gewoon niet overkomen als je kampioen wil worden", stelt hij. "Ze hebben wel veel gecreëerd, dat is het gevoel waarmee ze achterblijven en de interlandperiode mee ingaan."
Goodijk over Ajax: "Die minuut is een soort vijand geworden"
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