Goodijk over 'mislukte missie' van Ajax: "Onder de 10 miljoen"

Lentin Goodijk ziet dat Ajax er opnieuw niet in is geslaagd om een 'nummer 6' te halen tijdens de transferperiode. De verslaggever heeft op de website van VI een reconstructie online gezet en weet dat de lijstjes al sinds de zomer klaar lagen. Toen had de club uit Amsterdam echter andere prioriteiten.

"Ajax heeft verschillende smaken in beeld: jonge spelers met potentie, zoals - onder anderen - Elias Montiel, Chema Andrés, Gabriel Moscardo of Tyler Morton, of een wat oudere controleur, die ervaring en leiderschap met zich meeneemt, zoals Julian Weigl, die tweehonderd Bundesliga-duels achter zijn naam heeft", blikt hij terug. "Met name over Morton en Weigl is de scouting enthousiast, beiden willen graag komen en zijn vroeg in de zomer ook voor een bedrag onder de tien miljoen euro op te halen. Maar dan komt Oscar Gloukh ineens voorbij", vervolgt Goodijk over de zomeraankoop.

"Ajax ziet in hem een buitenkans, een speler met zijn kwaliteiten zou volgens de club normaal gesproken niet haalbaar zijn", legt hij uit. "Gloukh wordt al langer gevolgd door Ajax, dat ook graag een creatieve middenvelder wil binnenhalen en dus krijgt hij voorrang. Maar er dient zich een ander probleem in de selectie aan. Josip Sutalo is geblesseerd geraakt en hoofdtrainer John Heitinga vindt het onverantwoord om met alleen de zeventienjarige Aaron Bouwman naast Youri Baas het seizoen in te gaan. De trainer en zijn staf willen liever eerst een extra centrumverdediger dan een nummer 6. Zo komt Ajax uit bij Ko Itakura, een speler waar iedereen binnen de club enthousiast over is en die ook de nodige ervaring met zich meebrengt", constateert Goodijk.

"Binnen de spelersgroep doet het al wel wat wenkbrauwen fronsen, dat er in augustus nog altijd geen opvolger van Henderson is, zoals er ook binnen de scouting vraagtekens zijn over de volgorde. Ajax moet nog altijd zorgvuldig met het budget omgaan, maar is van plan in actie te komen, zodra Kenneth Taylor is verkocht. Zo ver komt het in de zomer echter nooit", beseft hij. "Ook opties als Yannik Engelhard en Marcel Ruiz laat Ajax daarom lopen, net als Edson Álvarez, die erg graag terug wil komen, maar wel een flink salaris met zich meebrengt. Uit loyaliteit naar Heitinga vindt technisch directeur Alex Kroes uiteindelijk een noodoplossing: de jonge James McConnell, een goede bekende van de trainer, wordt dan maar gehuurd van Liverpool", aldus Goodijk.

"De scouting, die de hele zomer aan de slag was om continu opties aan te dragen voor de nummer 6-positie, ziet het vol verbazing gebeuren. Hetzelfde geldt overigens voor de opvolging van Brian Brobbey in de spitspositie", verklapt hij. "Ook daar werden legio opties gepresenteerd, om vervolgens op het allerlaatste moment een peperdure deal te sluiten voor Kasper Dolberg. Een uitstekende speler, maar wel zonder veel restwaarde. Ook mensen binnen andere geledingen van de club, zoals de rvc, zien dat met lede ogen aan. Voetbalcommissaris Danny Blind trekt uiteindelijk zijn conclusies, een paar maanden later volgt ook hoofd scouting Kelvin de Lang", besluit Goodijk. Laatstgenoemde zijn loopbaan inmiddels overigens in Engeland te gaan vervolgen bij Manchester City.