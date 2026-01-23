Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Goodijk sluit snelle Ajax-exit niet uit: "Is al interesse voor"

Max
bron: Pak Schaal Podcast
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Ajax houdt deze winterstop de hand op de knip. Volgens clubwatcher Lentin Goodijk willen de Amsterdammers komende zomer verder doorselecteren. 

Ajax wil deze winter nog weinig uitgeven en bewaart het voor komende zomer. "Zodat ze serieuze stappen kunnen zetten als Jordi Cruijff begonnen is. Daarbij zullen ze hopen dat Ipswich promoveert en de optie op Akpom gelicht wordt, dat Sparta Praag Mannsverk overneemt en dat Ávila definitief vertrekt naar Rosario Central. Dan kun je echt gaan doorselecteren", vertelt Goodijk in de Pak Schaal Podcast.

De journalist verwacht dat er deze winter nog wel spelers gaan vertrekken bij Ajax. "Er zal deze maand wel een back moeten gaan en ik denk dat de kans groot is dat dat Gaaei is. Er is al wel interesse voor", weet hij. "Ajax zou ook willen meewerken aan een vertrek van Wijndal, maar die heeft al aangegeven dat hij dat niet van plan is. Maar als je Tomiyasu en Zinchenko haalt, heb je eigenlijk te veel backs. Dan moet een club wel doorpakken voor Gaaei, die staat er internationaal helemaal niet zo slecht op."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Jordi Cruijff actief: "Hij is met Arsenal en Arteta in gesprek"

0
Valentijn Driessen

Driessen adviseert Ajax haast te maken: "Dan moet je handelen"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties