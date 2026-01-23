Goodijk sluit snelle Ajax-exit niet uit: "Is al interesse voor"

Ajax wil deze winter nog weinig uitgeven en bewaart het voor komende zomer. "Zodat ze serieuze stappen kunnen zetten als Jordi Cruijff begonnen is. Daarbij zullen ze hopen dat Ipswich promoveert en de optie op Akpom gelicht wordt, dat Sparta Praag Mannsverk overneemt en dat Ávila definitief vertrekt naar Rosario Central. Dan kun je echt gaan doorselecteren", vertelt Goodijk in de Pak Schaal Podcast.

De journalist verwacht dat er deze winter nog wel spelers gaan vertrekken bij Ajax. "Er zal deze maand wel een back moeten gaan en ik denk dat de kans groot is dat dat Gaaei is. Er is al wel interesse voor", weet hij. "Ajax zou ook willen meewerken aan een vertrek van Wijndal, maar die heeft al aangegeven dat hij dat niet van plan is. Maar als je Tomiyasu en Zinchenko haalt, heb je eigenlijk te veel backs. Dan moet een club wel doorpakken voor Gaaei, die staat er internationaal helemaal niet zo slecht op."