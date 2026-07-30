Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"

Ajax gaat nog investeren in een speler voor op het middenveld. Dat meent clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International, die weet dat Kian Fitz-Jim zijn vertrek financieel ruimte zal gaan geven.

"Er is weer een middenvelder vertrokken. Kian Fitz-Jim is op weg naar Torino. Dat is de zoveelste middenvelder, na Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Sean Steur. Dat creëert ruimte op het middenveld en dat is iets waar Ajax in de komende periode vol mee aan de slag gaat. Daar is echt versterking nodig", zegt Goodijk in Rondje Europa Extra.

Ajax-fans vrezen: ook tegen Vojovodina stonden Klaassen, Regeer en Gloukh in de basis "Dat hebben Míchel en Jordi Cruijff ook wel aangegeven, dat daar echt nog wel een kwaliteitsimpuls nodig is. Dat is waar ze aan de slag mee zijn, deze week en de komende weken", aldus Goodijk.