Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Ajax gaat nog investeren in een speler voor op het middenveld. Dat meent clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International, die weet dat Kian Fitz-Jim zijn vertrek financieel ruimte zal gaan geven. 

"Er is weer een middenvelder vertrokken. Kian Fitz-Jim is op weg naar Torino. Dat is de zoveelste middenvelder, na Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Sean Steur. Dat creëert ruimte op het middenveld en dat is iets waar Ajax in de komende periode vol mee aan de slag gaat. Daar is echt versterking nodig", zegt Goodijk in Rondje Europa Extra.

Ajax-fans vrezen: ook tegen Vojovodina stonden Klaassen, Regeer en Gloukh in de basis "Dat hebben Míchel en Jordi Cruijff ook wel aangegeven, dat daar echt nog wel een kwaliteitsimpuls nodig is. Dat is waar ze aan de slag mee zijn, deze week en de komende weken", aldus Goodijk.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws