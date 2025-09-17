Goodijk voorspelt opstelling Ajax: "Op basis van de training"

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Internazionale, maar trainer John Heitinga kan door een (lichte) blessure geen beroep doen op Steven Berghuis. De grote vraag is daardoor wie er als rechtsbuiten gaat beginnen en Lentin Goodijk heeft wel een vermoeden.

"Ik denk zelf Edvardsen, ook op basis van de training en wat hij op basis van defensieve stabiliteit brengt als buitenspeler", vertelt hij op de website van VI. "Maar het is wel een heel ander type als Berghuis. Dus dat wordt wel weer een uitdaging voor Ajax om voetballend overeind te blijven zonder de beste voetballer, het creatieve brein", aldus Goodijk, die benieuwd is of Heitinga nog gaat sleutelen aan zijn middenveld in de komende weken.

"Heitinga kiest de laatste weken bewust voor meer loopvermogen", constateert hij. "Hij wil daar graag 'benen' hebben, daarom spelen Regeer en Taylor daar naast elkaar met Klaassen daar wat voor. Vorig jaar was Henderson daar natuurlijk best wel belangrijk. Nu valt Berghuis weg, maar hij was wel heel erg van waarde. De andere kant van het verhaal is dat Edvardsen als buitenspeler veel meer diepgang brengt en defensief."

Vermoedelijke opstelling Ajax (volgens Goodijk): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst en Godts.